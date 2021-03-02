- Afyonkarahisar’da Mart kapıdan baktırdı

--Vatandaş röportaj



( AFYON KARAHİSAR)- Afyonlular normalleşmenin ilk gününe karla başladı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da Mart ayının ikinci gününde yağan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar hazırlıklı olduklarını ve daha önceki yıllarda da bu mevsimde karın yağdığını belirttiler. Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün tahminleri sonucu kent merkezinde kar yağışı başladı.

Dün güneşli bir havanın hakim olduğu kentte bugün hava sıcaklıkları düşerek öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Normalleşme süreciyle birlikte cadde de bulunan vatandaşlar kar yağışının ardından evlerinin ve işyerlerinin yolunu tuttu. Afyonkarahisar’da iklim itibariyle kar yağışına ve soğuk havaya alışık olduğunu belirten vatandaşlar daha önceki yıllarda da Mart ayında karın yağdığını dile getirdiler. (HK-



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