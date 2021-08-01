Afyonkarahisar’da KPSS heyecanı yaşandı

--Emanet vermelerinden detay

--Binanın dış cephesinden detay

--Ağaç gölgelerinde çimlerde oturanlardan detay

--Kuran okuyan kadından detay

--genel detaylar

--röportajlar



( AFYON KARAHİSAR)- Aileler ter döken memur adayları için dua etti- Aileler ter döken memur adayları için dua etti AFYON KARAHİSAR



- Türkiye genelinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Nejdet Sezer Kampüsü’nde adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için heyecanla bekleyip, dua etti. Türkiye’de yüz binlerce gencin uzun süredir hazırlandığı 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün gerçekleştirildi.

Memur, öğretmen ve devletin diğer ilgili kadrolarına başvuru yapabilmek için gerekli olan KPSS şartını yerine getirmek amacıyla bugün yüz binlerce genç sınavda ter döküyor. Tüm Türkiye’de adaylar sınava girerken yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı Afyonkarahisar’da adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Zaman zaman trafikte yaşanan yoğunluklara karşı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri ekipleri de kavşak noktalarda görev yaparak trafiğin düzenli akışını sağladı. "Aileler memurluk sınavı için yarışan evlatları için dua etti" Sınava girecek öğrencilerin giriş belgeleri kontrol edildikten sonra, polis memur tarafından gerçekleştirilen aramanın ardından içeriye alındı. Sınavın başlamasının ardından aileler de içerde ter döken yakınlarını heyecanla bekledi. Bazı aileler de memurluk sınavı için yarışan evlatları için dua etti. Dışarda bekleyen aileler hava sıcaklığının yüksek olmak nedeniyle ağaç gölgelerinde çimlerin üzerine oturarak içerdeki yakınlarını bekledi. Memur adaylarının yakınları, ter döken tüm memur adaylarına başarılar dileyerek, “İnşallah en kısa zamanda atanırlar” şeklinde dua etti. (MT-GC-

