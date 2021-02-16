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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı 154

Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı 154

Sokaktan genel görüntü

Sosyal Medya Hastane Sayılar Karahisar Sağlık Çalışanları 

-Kentten genel görüntü
-Vatandaş röp

( AFYON KARAHİSAR) -- Afyonkarahisar, Türkiye’de vaka sayısı en düşük 10 kent arasına girdi AFYON KARAHİSAR

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı korona virüs (Covit-19) rakamlarına göre Afyonkarahisar’da ki vaka sayısının 154 olduğu belirtildi. Bakan Koca tarafından açıklanan verilerde Afyonkarahisar’ın çevre illere göre korona virüs pozitif vaka sayısının oldukça düşük olduğu gözlendi. Kentte yüz binde 20.32 olarak açıklanan veriye göre toplamda ki vaka sayısının 154 olduğu kaydedildi. Alınan bilgide, korona virüsten dolayı hastanede tedavi gören kişi sayısının ise yaklaşık 30 olduğu öğrenildi. Açıklanan verilerin ardından Afyonkarahisar Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapılarak “İllere göre haftalık vaka sayılarında Afyonkarahisar Türkiye genelinde vaka sayısı en düşük ilk 10 il arasında yer aldı. Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, sürekli denetimler gerçekleştiren İSDEM ekiplerimize ve tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, açıklanan veriler kentte memnuniyetle karşılanırken vatandaşlar virüs bitene kadar önlemlere devam edilmesinin faydalı olacağını da dile getirdiler. (GC-
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