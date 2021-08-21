Afyonkarahisar’da korkunç olay...Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ise asılı halde bulundu

-Jandarma ve 112 Acil servis ekiplerinden görüntü

-Köy sakinlerinden görüntü

-Olayın gerçekleştiği evden görüntü

-Cenazelerin taşınmasından görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Anne ve babalarından haber alamayan çocuklar eve komşuları gönderince korkunç manzara ortaya çıktı- Eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra babanın kendisini astığı tahmin ediliyor AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da hayvan gütmek için dağa çıkan genç anne ve babasından haber alamayıp eve bakması için komşularını gönderince korkunç gerçek ortaya çıktı. Eve giren komşular anne ve 2 yaşındaki oğlunun tabanca ile vurulmuş, babanın ise merdiven boşluğunda asılı cesedini buldu. Olay, Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dün hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M’yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi. Bugün öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı. Eve giren komşular anne Hanife Meydan (36), oğlu Egemen Meydan (2) ve baba Mehmet Meydan’ın (45) cesetleri ile karşılaştı. Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi. Korkunç tabloyu komşular ortaya çıkardı Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğunu baba Mehmet Meydan’ın ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirledi. Olay yerinde ekipler ayrıca anne ve oğlunun vurulduğu tahmin edilen tabancayı da buldu. Yapılan ilk tespitlerde baba Meydan’ın eşi Hanife ve oğlu Egemen Meydan’ın tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinden duruluyor. Anne ile oğlunun cenazesi aynı tabuta konuldu Olay sonrası büyük bir şok yaşayan köy sakinleri evlerin balkonları ve olayın gerçekleştiği evin önünde yapılan inceleme çalışmalarını merakla izledi. Yapılan incelemelerin ardından anne ile oğlunun cenazeleri aynı tabutta, babanın cenazesi ise başka bir tabutta evden çıkarıldı. Yakınlarının gözyaşları içerisinde evden çıkarılan tabutlar ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (GC-

