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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da kartpostallık sonbahar manzaraları

Afyonkarahisar’da kartpostallık sonbahar manzaraları

Sonbahar görüntüleri

Ölümsüz Karahisar Sonbahar 

-Drone ile havan görüntü
-Manzara görüntüleri
-Röportaj

( AFYON KARAHİSAR-DRONE)- Doğanın seyrine doyumsuz görüntüsü izleyenleri mest etti AFYON KARAHİSAR

- Sonbahar mevsiminin gelmesi ile Afyonkarahisar’da seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Sarı, turuncu ve kırmızının tonlarının eşsiz uyumu adeta doğanın tüm renklerini nasıl güzel bir yansıttığını gözer önüne serdi. Tarihi, termali, lezzeti ile alternatif turizmin önemli merkezlerinden olan Afyonkarahisar, sonbaharda da doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Şehir merkezine sadece 10 kilometre uzaklıktaki Erkmen Tabiat Parkı’ndaki ağaçlar ve doğa sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü. Tabiatın eşsiz renkleri ile herkesi büyüleyen alan fotoğraf ve kamp tutkunlarını da kendisine çekmeye başladı.
Bölgede çadır kurup kamp yapan fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, her sonbaharda buraya gelmeye çalıştığını söyledi.

Doğayı ve fotoğrafı sevenleri buraya davet eden Selek, “Hemen hemen her son bahar buraya gelmeye çalışırım. Tabi bulunduğumuz noktaya her zaman araçla gelmek mümkün olmuyor. Bu yüzden belli mesafe yürüyüş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu kapsamda termosunuza çayınızı, kahvenizi alabilirsiniz” dedi.
Öte yandan, Selek adeta doğanın tüm renklerinin bir arada olduğu ve kartpostallık görüntülerin oluştuğu yerleri havadan ve yerden fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
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