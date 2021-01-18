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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Afyonkarahisar’da kar yerini soğuk havaya ve dona bırakıyor

- Afyonkarahisar’da kar yerini soğuk havaya ve dona bırakıyor

-Afyon kalesi detay

Karahisar Kar Yağışı Irak 

--şehirden detay
--bölge müdürü röportaj

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya , bugün itibariyle Afyonkarahisar’da kar yağışının etkisini kaybedeceğini ifade ederek buzlanmaya ve dona karşı vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle Afyonkarahisar’ı etkisi altına alan kar yağışı Pazartesi gününe kadar belirli aralıklara etkisini sürdürdü. Bugün sabah saatleri itibariyle etkisini kaybetmeye başlayan kar yağışının önümüzdeki günlerde yerini soğuk havaya ve dona bırakacağı açıklandı. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, geçen hafta itibariyle Afyonkarahisar’da kar yağışının etkisini göstermeye başladığını söyledi.

Müdür Akçakaya konuşmasına şöyle devam etti: “Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü itibariyle başlayan soğuk hava bugüne kadar etkili olmaya devam etti. Afyonkarahisar’da bundan sonra özellikle gece sıcaklıklarının eksi 10, eksi 12 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Uşak ve Denizli bölgelerimizde de yine sıcaklıklarımız da düşüşler yaşanacak. Sıcaklıklarımızın normalin altında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden özellikle gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını söyleyebiliriz. Sürücülerimiz de Köroğlu Beli, Dumlupınar ve Damlalı rampaları geçişlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz." Afyonkarahisar ve Uşak beklenen yağışı aldı Afyonkarahisar ve Uşak’ın bugün itibariyle Ocak ayında gereken yağışları aldığının altını çizen Akçakaya: “Denizli’nin de ay sonuna kadar beklenen yağışı alacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki hafta için yağışlarımızın artık etkili olmayacağını bundan sonra havanın aşmasıyla birlikte kuvvetli soğuk ve don olacağını tahmin etmekteyiz” dedi.
Öte yandan Akçakaya, Afyonkarahisar’da bugün itibariyle kar yağışının etkisini kaybedeceğini soğuk ve donun da etkisi artıracağına dikkat çekti. (MT-Y)
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