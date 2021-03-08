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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Afyonkarahisar’da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı

- Afyonkarahisar’da Kadın Kültür Evleri tanıtıldı

-Toplantıdan detay

Kutlay Saygı Duruşu Beraberlik Karahisar Şahit 

--genel detaylar
--vali konuşma
--sergi açılış

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek’in önderliğinde Afyonkarahisar’ın ilçelerinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri tanıtım programı gerçekleştirildi.
Bir termal otelde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, Kadın Kültür Evleri projesinin önemine değindi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz bugün burada sadece Kadın Kültür Evleri açmıyoruz. Bugün burada sadece Kadın Kooperatifleri açmıyoruz. Biz bugün burada bir tarihe şahitlik ediyoruz. Biz bugün burada kadınlarımızın 7 ay gibi bir sürede gece- gündüz çalışmalarına alın terlerine, fedakârlıklarına şahitlik ediyoruz. Biz bugün burada kaymakam ve belediye başkanlarının birlikte tuğla taşıdıklarına birlikte duvar ördüklerine bizzat inşaatın içerisinde çalıştıklarına şahitlik ediyoruz. Biz bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde neler yapılabileceğine şahitlik ediyoruz. Bu ancak Afyonkarahisar’da, başarılabilirdi, bu ancak Afyonkarahisar’da olabilirdi. Neden Afyonkarahisar’da olabilirdi. Çünkü kurtuluşun şehri buna yakışırdı.” Konuşmaların ardından 17 ilçesinin Kadın Kültür Evleri’nde üretilen ürünlerin tanıtımın yapıldığı sergi açıldı. (MT-Y)
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