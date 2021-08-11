Afyonkarahisar’da iş yeri denetimi



- Afyonkarahisar Valiliğinin talimatları doğrultusunda Erenler Mahallesi’nde yapılan denetimlerde, sigortasız işçi çalıştıran ve vergi ihlali yapan 7 işletmeye 91 bin 700 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Defterdarlık Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyon Erenler Mahallesi'ndeki umuma açık yerler, apartlar ve kısıtlama kapsamında faaliyetlere devam eden 15 işletmeyi denetledi. SGK İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde 5 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan 84 bin lira ceza uyguladı. İl Defterdarlık Müdürlüğü ekipleri, 2 işletmeye vergi ihlali yaptıkları gerekçesiyle 7 bin 700 lira ceza kesti. Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri, 3 işletmeye tutanak tuttu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de 2 işletmeye ikazda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 85 kişinin Genel Bilgi Sistemi (GBT) sorgulamasını yaptığı iş yeri denetimlerinde olumsuzluğa rastlamadı. (MT-AS-Y)

