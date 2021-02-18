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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza yerinden detay görüntü

Polis Hastane Hemzemin Geçit Karahisar Trol 

-Otomobilden detay

( AFYON KARAHİSAR)- Doktoru olduğu hastaneye yaralı olarak gitti AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kontrollü hemzemin geçitte meydana gelen kazada trenin çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücünün doktor olduğu öğrenilirken, yaralanan üroloji doktoru görev yaptığı hastaneye hasta bakmak için değil yaralı olarak gittim Kaza, Cumhuriyet mahallesi Erkmen kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere güre; akşam saatlerinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Üroloji Doktoru Berkay Eren’in sevk ve idaresindeki 41 TD 286 plakalı otomobil hemzemin geçide geldiği sırada bariyerlerin kalkmasıyla karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada Mehmet A. yönetimindeki 74012 numaralı Afyonkarahisar-Uşak seferini yapan trenin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan Berkay Eren ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşegül Duran ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken Üroloji Doktoru Berkay Eren’in kaza yerinde bulunan valizi ile özel eşyalarını arkadaşları topladı. Yaralılarının durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin polis inceleme başlattı. (HK-GC
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