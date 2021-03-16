Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da ‘Halk toplantısı’ gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’da ‘Halk toplantısı’ gerçekleştirildi

-toplantıdan detaylar

Toplantı Karahisar 

--Vali Gökmen Çiçek konuşma

( AFYON KARAHİSAR)- Vali Çiçek: “Sorunları çözmeye devam edeceğiz” AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların sorunlarının yüzde 90’nını çözüme kavuşturduklarını ifade ederek; “Hep birlikte sorunları çözmeye devam edeceğiz” dedi.
Vatandaşların dert ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Afyonkarahisar Valiliği tarafından her ay düzenli olarak ‘Halk Toplantıları’ düzenlenmeye devam ediyor. Valilik toplantı salonunda Vali Gökmen Çiçek idaresinde gerçekleştirilen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vali Gökmen Çiçek, her ay bu toplantılarında vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Sorunlara hep birlikte çare aradıklarını dile getiren Çiçek, “Vatandaşlarımızın sorunlarının yüzde 90’nına çözüm üretiyoruz. Bu konuda istekliyiz. Bazı bizden kaynaklanmayan sorunlar var. Onları da takip ediyoruz. Halkımız dertlerini anlatmak için bugüne duyarlı oluyorlar. Tüm daire müdürlerimizle birlikte karşılarına geçiyoruz. Onların hizmetinde olduğumuzu tekrar söyleyip, sorunları çözmek için birlikte uğraşıyoruz.” dedi.
Konuşmasını tamamlayan Çiçek, toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek onların talep, istek ve sıkıntılarını dinledi. Sorunlara çözümler üreten Çiçek, gerekli gördüğü konularda toplantıya katılan il müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement