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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da gece yarısı kar yağışı sürprizi

Afyonkarahisar’da gece yarısı kar yağışı sürprizi

Kar yağışından görüntü

Sosyal Medya Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Karahisar Kar Yağışı 

-Karla kaplanan araçlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da gece saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı kenti adeta beyaza bürüdü. Kentte gece yarısı kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığında da ciddi bir düşüşe neden oldu. Yağan kar sonrası araçlar başta olmak üzere ağaçlar beyaz örtü ile kaplanırken, yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Yağışın ardından hava sıcaklığı ise ‘0’ derecenin altına düştü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise olayı sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve videolar ile duyurdu. Meteorolojik verilere göre, kentte yarın yer yer kar yağışı ve karla karışık yağmur yağışı görüleceği belirtildi. Öte yandan, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarınında da hissedilir derecede düşüşler yaşanacağı öğrenildi.
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