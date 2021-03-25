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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da faciadan dönüldü... Alev alan dolmuştan yolcular son anda kurtuldu

Afyonkarahisar’da faciadan dönüldü... Alev alan dolmuştan yolcular son anda kurtuldu

Yanan araca müdahale eden itfaiye ekiplerinden görüntü

Polis Yolcu Taşımacılığı Karahisar Şehir İçi 

-Araçtan farklı görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Dolmuşun lastik kısmında başlayan yangın aracı biranda sardı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş seyir halindeyken lastiğinden çıkan yangın sonrası alev aldı. Biranda yanmaya başlayan araçtan şoför ve 4 yolcu ise son anda canlarını kurtararak kendilerini dışarı atmayı başardı. Olay, Adnan Menderese Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ataköy-Kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan 03 M 110 plakalı Ömer Hakan S., idaresindeki dolmuş içerisinde 4 yolcu ile seyir halindeyken bulvara geldiği sırada bir anda araçtan dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden şoför aracı yol kenarına park ederek kendisi ile birlikte yolcuları aşağı indirdi. Ardından çevredekiler polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada dolmuşun ön lastik kısmından çıkan alevler bir anda aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkate sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle aracın park edildiği yol kenarındaki kaldırımda bulunan ağaçlarda zarar görürken, polis ise yangın söndürülünceye kadar trafiği kesti. Yangının ardından polis ve itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.
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