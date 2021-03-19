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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

- Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan zanlıların polis aracına bindirilmesi - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Afyonkarahisar merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlıların 6'sı İstanbul'da emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, 5'i ise Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.Şüpheliler İ.S, Y.Ç, H.K, F.D. ve T.A.M, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan İstanbul'da adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalama çalışması sürüyor. - OlayPolis ekipleri, 17 Mart'ta yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da farklı kişilerin banka hesaplarına para transferi yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Afyonkarahisar , Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 zanlı yakalanmıştı.

Polis Aracı Akalan Yurt Dışı Ara Transfer Karahisar 

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