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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da dondurucu soğuklar

Afyonkarahisar’da dondurucu soğuklar

Afyon sokaklarından detay

Doğalgaz Meteoroloji Karahisar Kar Yağışı Seyyar Satıcılar 

-vatandaş röportajları
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yaklaşık 1 haftadan bu yana devam eden soğuk havalar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların soğuk havadan korunmak için dışarı çıktıklarından özellikle kalın giysileri tercih ettikleri gözlenirken, sokakta çalışma zorunda olan seyyar satıcıların ise sabit durmak yerine sürekli hareket ederek ısınmaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. Kentte hafta başı yağan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini arttırırken gece saatlerinde ise sıcaklıklar eksi 14 derecelere kadar düştü. Meteorolojik verilere göre sıcaklıkların ilerleyen günlerde eksi derecelerde seyredeceği öğrenilirken, vatandaşlar ise soğuk havaların korunmak için hem evlerinde hem de sokağa çıkarken önlem almaya çalışıyor. Evlerinde ısınma ihtiyaçlarını yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarından kaçınmak için ısıyı verimli kullanmaya çalışan vatandaşlar sokağa çıktıklarında ise deyim yerindeyse adeta üst üste giysiler giyerek önlem almaya çalışıyor. Vatandaşlar soğuk hava ve pandemiden dolayı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterirken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise sıkı bir şekilde giyiniyor. Vatandaşlar meteorolojinin uyarılarını takip edip, dikkate aldıklarını söylemeyi de ihmal etmediler. Kentte soğuk havaların bir süre daha devam edeceği ve özellikle geceleri sıcaklıkların eksi 15’lere kadar düşeceği belirtildi.
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