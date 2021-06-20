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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Afyonkarahisar’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Yağıştan genel görüntü

Sağanak Yağış Akalan Karahisar Yağan Bulduk 

-Köprü altına sığınan motosiklet sürücülerinden görüntü
-Araç cam sileceklerinin yağışa yetişememesinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da sağanak yağış ve dolu etkili olurken, yağış özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.Kentte yağış akşam saatlerinde dolu şeklinde başlarken kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. Sağanak şeklinde yağan yağış özellikle trafikteki sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağışa yolda yakalanan motosiklet sürücüleri ise ıslanmamak için köprü altlarına ve boş buldukları yere sığındılar. Araçların cam silecekleri zaman zaman yağışa yetişmekte zorlanırken, sürücülerin ise kaza yaşanmaması için hızlarını düşürerek yollarına devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.
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