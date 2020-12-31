Afyonkarahisar’da bu suçların oranı en aza indi

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( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da evden hırsızlık ve kişiye karşı işlenen suçlarda ciddi düşüş yaşandı- Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’ın suç oranlarını açıkladı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği strateji doğrultusunda yapılan çalışmalar ile 2020 yılında kentte evden hırsızlık, kişiye ve mal varlıklarına karşı işlenen suçlarda önceki yıllara göre ciddi düşüşler yaşandığını kaydederek yapacakları çalışmaları ile oranları daha aza indireceklerini ifade etti.

Vali Çiçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı’nda kentin suç oranlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar’da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ile önceki yıllara göre oldukça yüksek olan iki suç unsurunda önemli bir düşüş yakalandığını ifade eden Vali Çiçek, “İçişleri bakanlığı tarafından her ilin ve bölgenin özelliğine göre bir strateji belirlenmekte. Afyonkarahisar’da bu kapsamda evden hırsızlık, kişiye ve mal varlıklarına karşı işlenen suçlarda bakanlığın belirlediği kapsamda ciddi bir düşüş yaşandı. Bir veri hariç bütün verilerde ciddi düşüşler yakalandı. Sadece bir veride mahçubuz o da ölümlü trafik kazaları. Kavşak noktası olmamasından dolayı bazı sıkıntılar oldu. Onu da inşallah bu sene İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun verdiği talimatları doğrultusunda gerekli düşüşü sağlayacağız” diye konuştu.

“Verdiğimiz söz üzerine elimizden geldiğince hatta daha fazla arttırarak çalışacağız”Konuşmasında daha sonra Afyonkarahisar’ın kavşak nokta olma özelliğinden dolayı yaşanabilecek suç unsurlarına dikkat çeken ve Bakan Soylu’ya bu suçlarında önlenmesinde söz verdiklerini hatırlatan Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Ayrıca kavşak noktası olmamasından dolayı hem Akdeniz hem Ege’ye hem de Marmara bölgesine geçiş noktasındayız. Buradan tek bir suçlunun geçmemesi bir tek teröristin geçmemesi, uyuşturucunun geçmemesi içinde size (Bakan Soylu’ya) verdiğimiz söz üzerine elimizden geldiğince hatta daha fazla arttırarak çalışacağız.”Geçtiğimiz 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantı Bakan Soylu ve Vali Çiçek ile birlikte bakanlık bürokratlarının katılımı ile başlayarak iki gün sürdü.



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