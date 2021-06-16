Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı

Afyonkarahisar’da bir günde 14 binin üzerinde aşılama yapıldı

Aşılama çalışmasından detay

Sayılar Karahisar Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Özel Hastaneler 

-Şükrü Bozaçıklama

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar OSB’de yerinde aşı uygulaması başladı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz yaptığı açıklamada, kentte Covid-19 virisüne karşı aşılamanın tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Aşılama sayılarımız değişmekle birlikte ilin tamamında 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle bir günde 14 binin üzerinde aşılama yaptık. Yoğun aşılamamız devam edecek. İl genelinde 340 bin doz aşının üzerine çıktık” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, OSB’lerde yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasının ardından Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda çalışanlara Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapılan fabrikadaki işçilerin aşılamaları sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz konu hakkında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’da Covid-19 virisüne karşı aşılamanın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Dr. Boz şöyle konuştu: “Öncelikle Sağlık Bakanlığımızın talimatlarıyla OSB’de sigortalı, sigorta kaydı olan işçilerimizin tamamını aşılamak için aşılama çalışmalarına başladık. OSB’de olduğu gibi il genelinde ilçelerimizde mobil aşılama ekipleri, köy muhtarlarımızla irtibata geçerek sahada aşılama yapmaktadır. Şehir merkezinde kurduğumuz iki çadırda aşılama başlamıştır. Bunun yanında tüm birim ve aile hekimlerimizde, üniversite hastanemizde, özel hastanelerimizin tamamında aşılama hızla devam etmektedir. Aşılama sayılarımız değişmekle birlikte ilin tamamında 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle bir günde 14 binin üzerinde aşılama yaptık. Yoğun aşılamamız devam edecek. İl genelinde 340 bin doz aşının üzerine çıktık.” "Sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay ise, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yeşilay şunları söyledi: “İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Başkanımız Dr. Şükrü Boz’un girişimleriyle Covid-19 aşılamalarına başlanıldı. OSB’de çalışan 40 yaşını geçmiş kişilerin eşleri de dâhil olmak üzere gelen herkesi hızlı ve seri bir şekilde aşılanmaktadır. İnşallah kısa süre sonra toplum olarak virüsten kurtulacağız” (MT-GC)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement