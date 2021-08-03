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Afyonkarahisar'da besihane yangını
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da besihane yangını

Afyonkarahisar'da besihane yangını

-Yangından ve söndürülmesinden görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Besihaneden çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü AFYON KARAHİSAR

İş Makinesi Yangın Beton Mikseri Karahisar Polis Ekipleri 


- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir besihanede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Besihanede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle avludaki saman balyalarının yanmasıyla başka bir besihaneye sıçradı. İtfaiye ekipleri vatandaşlara birlikte, iş makinesi ve beton mikseriyle yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. (MT-
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