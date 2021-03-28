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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

Kandil idrakına ilişkin görüntüler

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

Karahisar Kışla 


- Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de mübarek ‘Berat Kandili’ huşu içerisinde geçti. Kandil dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar namaz kılıp, Kur’an-ı Kerim okudu. Ramazan ayının habercisi kabul edilen Beraat Kandili, Şuhut genelinde huşu içinde idrak edildi. Af ve mağfiret için ellerini semaya kaldıran müminler geçmiş günahlarının af edilmesi için Allah'a dua etti. Mübarek gece için düzenlenen organizasyonda Şuhut Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Gülmez tarafından günün anlam ve önemine binaen vaaz verildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden Berat Kandili programı vatandaşların namaz kılıp ibadet etmesi ile sona ererken, cami çıkışlarına ise cemaate çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
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