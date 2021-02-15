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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da belediye otobüsü devrildi

Afyonkarahisar’da belediye otobüsü devrildi

-Kaza yerinden ve otobüsten detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) -- Kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda aşırı hız kaza getirdi, 2 yaralı AFYON KARAHİSAR

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- Afyonkarahisar'ın Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Karaaslandı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda Ömer Özbay sevk ve idaresindeki 03 VP 801 plakalı Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsü aşırı hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüje devrildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Harun Gül ve Beytullah Özbay yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (HK-Y)
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