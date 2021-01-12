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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da aşırı rüzgar nedeniyle 6 araç devrildi

Afyonkarahisar’da aşırı rüzgar nedeniyle 6 araç devrildi

Kaza yerinden görüntü

Gard Jandarma Trafik Kazası Karahisar Askeri Personel 

-Araçlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR - TEMİZ GÖRÜNTÜ) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar-Konya Karayolu Sultandağı çıkışında aşırı rüzgardan dolayı bir tır, bir kamyon, bir kamyonet, bir jandarma aracı ve bir otomobil devrilirken bir tırın da dorsesindeki malzemeler devrildi. Afyonkarahisar’a aşırı rüzgar karayolunda seyir halinde bulunan araçları etkiledi Afyonkarahisar-Konya Karayolu Sultandağı çıkışında aşırı rüzgar nedeniyle bir tır devrildi. Tırın devrilmesiyle zincirleme trafik kazası meydana gelirken ayrıca bir kamyon, bir kamyonet, bir jandarma aracı ve bir otomobil devrildi. Bir tırın da dorsesindeki malzemeler rüzgarın etkisiyle devrildi. Jandarma aracında bulunan askeri personel kazayı yara almadan atlatırken tır sürücüsü yaralandı. (HK-
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