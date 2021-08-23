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Afyonkarahisar'da alev alan otomobil paniğe neden oldu
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da alev alan otomobil paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da alev alan otomobil paniğe neden oldu

-Araçtan dumanlar çıkarken ekiplerin müdahalesinden detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

İlk Müdahale Polis Yangın Karahisar Sağlık Ekipleri 


- Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobilin yanmaya başlaması paniğe neden oldu. İzmir İstasyonu mevkiinden Maliye istikametine giden Y.Y.’nin idaresindeki 03 VN 601 plakalı aracın seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Kısa sürede dumanların alevlere dönüşmesi sonrasında sürücü Y.Y. aracı kontrol etmekte zorlandı ve kenara çekerek araçtan inerek, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araca müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Olayı bir kaç yanık ile atlatan sürücü Y.Y., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın neden alev aldığı ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belirlenecek. (AS-Y)
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