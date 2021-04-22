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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Afyonkarahisar’da 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kavşaktaki uygulama noktasından görüntü

Kuruyemiş Online Karahisar Engelli Vatandaş Polis Ekipleri 

-Polislerden görüntü
-Yoldan geçen araçlardan detay
-Yolda yürüyerek giden vatandaşlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da uygulanacak ve 3 gün sürecek olan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren kent merkezinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemlerin alındı. Ekipler Vilayet Kavşağı başta olmak üzere 5 bölgede uygulama noktası oluştururken, bir çok polis ekibi de işlek cadde ve sokaklar ile birlikte ana arterlerde devriye gezmeye başladı.
Kısıtlama ile birlikte polis ekipleri yaya ve araçları ile yoldan geçenleri durdurarak izin belgesi kontrolü de yaptı. Cuma, Cumertasi ve Pazar günü sürecek olan 3 günlük kısıtlamada 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere de servis şeklinde de satış yapabilecek.
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