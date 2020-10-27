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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da 4 motosiklet hırsızı paçayı ele verdi

Afyonkarahisar'da 4 motosiklet hırsızı paçayı ele verdi

Afyonkarahisar'da 4 motosiklet hırsızı paçayı ele verdi

Akalan Karahisar Hırsız Mobese Mobese Kameraları 

-Çalınan motosikletlerin getirilme anı detay görüntü
-4 şüpheli Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü detay görüntü
-Şüpheliler Şuhut Devlet Hastanesi nezaret raporu alınırken detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 4 ayrı yerden motosiklet hırsızlığı yapan 4 şüpheli, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinden Şuhut ilçe merkezine geçtiğimiz Cuma günü gece 02.00 civarlarında gelen motosiklet hırsızları, 4 ayrı yerden 4 adet motosiklet çalarak Şuhut Afyonkarahisar yolu istikametine gittiler. Bu sırada motosikletlerinin evlerinin önünde durmadığını gören motosiklet sahipleri durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Durumu öğrenen ekiplerin güvenlik kameraları ve mobese kameralarını incelemesinin ardından şüphelilerin izine rastlandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir operasyon başlatan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, F.B., R.U., R.Y. ve Y.U. isimli şüphelileri Çobanlar ilçesinde olduğunu belirleyerek bulundukları yerde yakaladı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek gözaltına alınan şüphelilerin bugün mahkemeye çıkartılması bekleniyor (RD-Y)
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