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Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı

Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekar alanda ilk fasulye hasadı başladı

Fasulye hasadı yapılırken genel detay görüntü

Tarım Tarım İşçisi Gübre Karahisar Umutlu 

-İşçilerin hassas bir şekilde fasulyeleri toplaması detaylı görüntü
-Fasulye üreticisi tarla sahibi İsmail Karataş röportaj
-İşçi Hatice İrdem röportaj
-İşçi Ayşe Tanrıverdi röportaj

( AFYON KARAHİSAR) -- Bölgede bu yıl yaklaşık 6 bin ton fasulye rekoltesi bekleniyor- Fasulyenin kilogram fiyatı bu yıl 3-3.5 TL arasında satılmaya başlandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl 2 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Hasadı yapılan fasulyenin kilogram fiyatının ise bu yıl 3-3.5 TL arasında satıldığı belirtildi. Şuhut ilçesinin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fasulyenin hasadına başlandı. Bölgede bu yıl yaklaşık 6 bin ton fasulye üretiminin beklendiği öğrenildi. Kilogram satış fiyatının bu yıl beklentilerini karşılamadığını dile getiren üreticiler, ürün veriminin ise geçen yıllara göre yüksek olduğu kaydettiler. Fasulye üreticisi İsmail Karataş, nisan ayında ekimini yaptıkları fasulyenin temmuz ayı ile birlikte hasadının başladığını ifade etti.
Karataş, “Fasulye emek isteyen ve zor bir ürün. Çalışmaya sabah 08.00'de başlıyoruz akşam 18.00'de bırakıyoruz. Topladığımız ürünleri tarladan pazara götürüyoruz. Şuhut merkeze sebze pazarına orada tüccarlara günün gidişatına göre veriyoruz. Fasulyeyi zor şartlarda yetiştiriyoruz bu sene inşallah umutluyuz. Fasulyenin fiyatı 3-3,5 buçuk lira arasında değişiyor. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.
Tarım işçileri günlük 75 TL yevmiye ile çalışıyor Hasat işçilerinden Hatice İrdem ise ekmek parası için sabah 08.00 saatlerinde çalışmaya başladıklarını dile getirerek, günlük 75 TL yevmiye ile çalıştıklarını söyledi.

Bir başka tarım işçisi Ayşe Tanrıverdi ise, üreticilerin gübre fiyatları başta olmak üzere diğer ürünler pahalı olduğu için yevmiye fiyatlarını düşük tuttuklarını kaydederek, buna bir çare bulunması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, fasulyenin ilk hasadının geçtiğimiz yıl 2 TL’den alıcı bulduğu bu yıl ise fiyatın 3-3.5 TL arasında değiştiği kaydedildi. (GC-Y)
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