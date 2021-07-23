AFYONKARAHİSAR - Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Kazaya karışan araçlar Afyonkarahisar 'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Suzan Er (39) idaresindeki 20 D 8870 plakalı cip, Dinar - Çivril kara yolu Yapağılı köyü yakınlarında Muhammet Karaman (34) yönetimindeki 35 KG 8715 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, cipteki Fuat Er (73) yaşamını yitirdi.Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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