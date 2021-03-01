AFYONKARAHİSAR - Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden kişi yeniden gözaltına alındı
AFYONKARAHİSAR - Çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden kişi yeniden gözaltına alındı - Şüphelinin polis aracına bindirilmesi Afyonkarahisar 'da çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden kişi yeniden gözaltına alındıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüphelinin yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir." denildi. - Olay Afyonkarahisar 'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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