AFYONKARAHİSAR - Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle darbedilen iş yeri çalışanı yaşadıklarını anlattı (2)
AFYONKARAHİSAR - Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle darbedilen iş yeri çalışanı yaşadıklarını anlattı (2) - Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle darbedilen iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'un avukatı Betül Kayabaşı ile röportaj - İşletme sahibi Abdulkadir Demirel ile röportajGÜNCELLEME - Afyonkarahisar 'da çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle darbedilen iş yeri çalışanı yaşadıklarını anlattı - Olayla ilgili ifade vermek için adliyeye gelen Yılmaz Koç: - "Kameramız sesli ve görüntülü. Emniyete de verildi. Benim hiçbir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum" - "Sakinleştirmek için çabaladım, sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce dükkandan çıktı" - Koç'un avukatı Betül Kayabaşı: - "Soruşturma başlatılmış, dosya savcılıktadır. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Sosyal medyada duyarlılık gösteren kamuoyuna teşekkür ederiz"AVUKATIN AÇIKLAMASI EKLENDİAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle bir müşteri tarafından darbedilen iş yeri çalışanı Yılmaz Koç, "Benim hiçbir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum" dedi. Savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saat 21.15'te dükkanda beklerken bir müşterinin geldiğini söyledi.
Müşterinin alkollü olduğunu gözlemlediğini anlatan Koç, şunları kaydetti:"Bir acısız çiğ köfte istedi. 'Tabii' dedim, yaptım verdim. Yemeğe başladığında iki tane arkadaşı geldi. Onlara da dürüm istedi. 'Acılı mı acısız mı yapayım?' dedim. 'Hayır onlara acılı yap' dedi. Bu iki dürümü hazırlarken bana 'acılı olmuş' dedi. 'Abi ben size acısız yaptım, istersen tekrar yapayım' dedim. Kalktı geldi, 'gel tadına bak' dedi. Sonra sinirlendi, birden elindeki çiğ köfte dürümünü bana fırlattı. Hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip darbetti. O an alkollü olduğu için ve orası benim iş yerim olduğu için karşılık vermek istemedim. O yüzden sadece kendimi savundum. Sakinleştirmek için çabaladım, sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce dükkandan çıktı." - "İşten çıkma gibi bir durum yok"Koç, işinden ayrılmadığını hem dinlenmek hem de "ailesinin rahat etmesi" için izin aldığını vurgulayarak, "Patronum da yardımcı oldu, 'tabii' dedi. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. İşten çıkma gibi bir durum yok. Kameramız sesli ve görüntülü. Emniyete de verildi. Benim hiç bir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim." diye konuştu. İşletme sahibi Abdulkadir Demirel de Yılmaz Koç'un yanında olduklarını dile getirdi.Sosyal medyada, Koç'un işten çıkarıldığıyla ilgili yanlış paylaşımlarda bulunulduğunu, bunların doğru olmadığını anlatan Demirel, "Biz 'psikolojik olarak düzelsin' diye kendisine bir süre izin verdik. Herhangi bir şekilde işten çıkarılması söz konusu değildir. Her türlü de hukuki çerçevede konunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı. - "Hukuki sürecin takipçisi olacağız"Yılmaz Koç'un avukatı Betül Kayabaşı ise müvekkili Yılmaz Koç'un pandemi döneminde ailesinin geçimini sağlamaya çalışan dürüst bir genç olduğunu söyledi.
Koç'un, 23 Şubat Salı günü saat 09.00 sıralarında iş yerinde çalışırken sarhoş vaziyette iş yerine gelen müşteri tarafından saldırıya uğradığını belirten Kayabaşı, "Neyse ki; iş yerinde kamera olduğundan dolayı bu menfur olay kaydedilmiştir. Soruşturma başlatılmış, dosya savcılıktadır. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Sosyal medyada duyarlılık gösteren kamuoyuna teşekkür ederiz." diye konuştu. - Olay Afyonkarahisar 'da bir çiğ köftecide dün yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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