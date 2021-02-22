AFYONKARAHİSAR - Bolvadin ilçesinde bir köyde karantina uygulaması başlatıldı
- Karantinaya alınan Büyükkarabağ köyü girişi - İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kontrol noktası - Jandarma ekiplerinin araçları kontrol etmesi Afyonkarahisar 'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında, bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca, Büyükkarabağ köyünde Kovid - 19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu köyde, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
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