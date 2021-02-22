AFYONKARAHİSAR - Bir köy karantinaya alındı

- Karantinaya alınan Kadılar Köyü girişi - İlçe Jandarma Komutanlığı'nın köy girişindeki kontrol noktası Afyonkarahisar 'da bir köy karantinaya alındıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.Dinar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Kadılar köyünde Kovid - 19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu köyde, bugünden itibaren vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
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