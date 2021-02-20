AFYONKARAHİSAR - Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
- Kaza yerinden görüntü - Bariyere çarpan otomobilden görüntü - İtfaiye ekiplerinden çalışması Afyonkarahisar 'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Orhan Gül (44) yönetimindeki 48 AFJ 095 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Denizli yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı.Kazada, sürücü Gül ile araçtaki Aydın Derya Küçükoğlu (50) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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