Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

-Uzun araç kuyruklarından görüntü

-Yolda mahsur kalanlar ile röp.



( AFYON KARAHİSAR)- 40 dakikadan bu yana kapalı olan yolun açılması için çalışmalar sürüyor AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalı boğazı kar nedeniyle trafiğe kapandı. Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 30. kilometresi Damlalı boğazında kar nedeniyle duble yolun bir şeridi tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, trafik polisleri ile jandarma yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolda ayrıca maddi hasarlı kazalarda olduğu öğrenildi. Karayolu yaklaşık 40 dakikadan bu yanan ulaşıma kapalı durumda. (GC-



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