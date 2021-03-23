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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar-Antalya karayolu 2 saatin sonunda ulaşıma açıldı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu 2 saatin sonunda ulaşıma açıldı

Akaryakıt istasyonlarına sığınan araçlardan görüntü

Karayolları Jandarma Karahisar Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Vatandaş röportaj
-Kapalı yoldan görüntü
-Yolun açılması sonrası araçların ilerlemesinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da başlayan kar yağışı ve kazalar sonrası kapanan Afyonkarahisar-Antalya karayolunda ulaşım yaklaşık 2 saatin sonunda açılabildi. Karayolunun kar yağışı ile birlikte tırların kayması neticesi kapandığı öğrenilirken, yolda yaklaşık 5 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar’da yağış ile birlikte yaşanan kazalar sonrası ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir şeridi yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası ulaşıma açılabildi. Kapanan yolda kazaların yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kardan dolayı çok sayıda tırın Damlalı boğazı girişinde kayarak yoldan çıktığı öğrenildi. Yolda kalan tırlar başta olmak üzere diğer araçların sürücüleri ise üşümemek için çevrede bulunan akaryakıt istasyonlarına sığındı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekiplerinin iş makineleri ile yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Yolda kalan sürücülerin bazıları ise duruma tepki gösterdi. Karayolunda ulaşım jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanıyor. (GC-
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