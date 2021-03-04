Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

-Türk bayraklarından görüntü

-Şehidin sosyal medya paylaşımlarından görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Helikopter kazasında şehit düşen astsubayın 3 aylık oğlu babasız kaldı- Şehidin henüz 1,5 yıl önce evlendiği ve 3 aylık oğlunun olduğu öğrenildi AFYON KARAHİSAR



- Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında şehit olan askerlerden Astsubay Şükrü Karadirek’in Afyonkarahisar’daki baba evi yasa büründü. Şehit Karadirek’in yaklaşık bir buçuk yıl önce evlendiği ve 3 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopter henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı kazada, şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek’in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Şehidin acı haberini asker ve sivillerden oluşan heyet getirdi. Acılı haberi alan anne Şerife, baba İbrahim ve şehidin eşi Elif hüzne boğuldu. Şehit haberinin gelmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 Acil servis ambulansı da gönderildi. Oğlunun 40'nın çıktığını sevinçle duyurdu Şehit Karadirek’in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40’nın çıktığını ise şehit Karadirek’in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi. Şehidin cenaze töreninin yer ve zamanının yarın belli olacağı öğrenildi. (GC-



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