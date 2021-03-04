Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Şehit evinden görüntü

Sosyal Medya Şehit Asker Helikopter Kaza Helikopter Kazası Askeri Helikopter 

-Türk bayraklarından görüntü
-Şehidin sosyal medya paylaşımlarından görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Helikopter kazasında şehit düşen astsubayın 3 aylık oğlu babasız kaldı- Şehidin henüz 1,5 yıl önce evlendiği ve 3 aylık oğlunun olduğu öğrenildi AFYON KARAHİSAR

- Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında şehit olan askerlerden Astsubay Şükrü Karadirek’in Afyonkarahisar’daki baba evi yasa büründü. Şehit Karadirek’in yaklaşık bir buçuk yıl önce evlendiği ve 3 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı AS 532 Cougar tipi askeri helikopter henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı kazada, şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Şükrü Karadirek’in Uydukent semtindeki baba evine ateş düştü. Şehidin acı haberini asker ve sivillerden oluşan heyet getirdi. Acılı haberi alan anne Şerife, baba İbrahim ve şehidin eşi Elif hüzne boğuldu. Şehit haberinin gelmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit evine ayrıca yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı 112 Acil servis ambulansı da gönderildi. Oğlunun 40'nın çıktığını sevinçle duyurdu Şehit Karadirek’in eşi Elif Karadirek ile yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yaklaşık 3 ay önce baba olduğu öğrenildi. Oğlunun 40’nın çıktığını ise şehit Karadirek’in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi. Şehidin cenaze töreninin yer ve zamanının yarın belli olacağı öğrenildi. (GC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Trabzon Maçka'da çatışma! Şehit ve yaralılar varTrabzon Maçka'da çatışma! Şehit ve yaralılar var
Vatan aşkı 160 kiloluk genci erittiVatan aşkı 160 kiloluk genci eritti
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı