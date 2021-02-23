AFYONKARAHİSAR - 4 gündür haber alınamayan iki kız kardeşten biri bulundu
- Kızların Sülen beldesindeki baba evin - Baba Bünyamin Yumuk'un evden çıkması - Baba Bünyamin Yumuk ile röportajGÜNCELLEME - Afyonkarahisar 'da 4 gündür haber alınamayan iki kız kardeşten biri bulundu - BABA İLE RÖPORTAJ EKLENDİAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da kendilerinden 4 gündür haber alınamayan iki kız kardeşten biri bulundu.Ailesinin sağlık sorunları nedeniyle Afyonkarahisar 'da yetiştirme yurdunda kalan Sevda (14) ile Gülsüm Yumuk (15), 10 gün izin alarak merkeze bağlı Sülün beldesindeki baba evlerine geldi.Ailelerinin yanında bir süre kalan iki kız kardeş, 4 gün önce evlerinden ayrıldı.Baba Bünyamin Yumuk, kızlarına ulaşamayınca, önce kaldıkları yurtla görüştü. Kızlarının yurtta olmadığını öğrenen baba, ardından jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.Kendilerinden 4 gündür haber alınamayan kardeşler için arama çalışması başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kız kardeşlerden Sevda'yı Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde buldu. Sevda Yumuk, kaldığı yurda teslim edilirken, kayıp Gülsüm Yumuk'un bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.Baba Bünyamin Yumuk, AA muhabirine, geçen hafta kızlarını izinli olarak 12 Şubat'ta evine getirdiğini söyledi.
Bu süreçte kızlarının bazı isteklerine de hoşgörüyle yaklaştığını dile getiren Yumuk, şöyle konuştu:"Sağlık sorunları olan eşimi, Afyonkarahisar 'a hastaneye götürdüm ve bir gün orada kaldım. Eve geldiğimizde kızlarımı göremedim, gitmişler. Daha sonra kaldığı yurt ile görüştüm ama oraya da gitmemişler. Kendilerine de ulaşamadığım için nerede olduklarını da bilemiyorum. Sonra, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundum."Kızlarından Sevda'nın bulunmasında emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür eden Yumuk, eşi ve kendisinin sağlık sorunları olduğunu, bu nedenle kızlarının yurtta yetişmesini istediklerini bildirdi.
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