AFYONKARAHİSAR - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
- Basın toplantısının düzenlendiği salon ve katılımcılar - AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Hilal Büyükben'in açıklaması - Afyonkarahisar AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Hilal Büyükben de bugünün, yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde ise unutulan bir gün olmadığını vurguladı.Büyükben, "Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen. Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." ifadesini kullandı.
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