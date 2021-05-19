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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - 19.19'da İstiklal Marşı okundu

AFYONKARAHİSAR - 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelinin İstiklal Marşı okumasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinde 19.19'da İstiklal Marşı okundu.Tınaztepe Spor Salonunda, kurum çalışanları, antrenöürler ve Gençlik Merkezleri gönüllüleri, "Türk Bayrağı" ile "Mustafa Kemal Atatürk" resminin çevresinde geçmişteki Türk Devletlerinin bayraklarıyla koreografi oluşturarak İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu.

Karahisar 

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