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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Afyon'da motosiklet hırsızları yakalandı

Afyon'da motosiklet hırsızları yakalandı

Afyonda motosiklet hırsızları gözaltına alındı

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-Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü detay görüntü
-Çalınan motosiklet detay görüntü
-Şuhut devlet hastanesi gözaltına alınan şahıslar sağlık raporu detaylı görüntü

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde park halindeki motosikleti çalan hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı. Olay Arefe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede son dönemlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler H.T., E.Ö. ve R.S., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkacak. (RD-Y)
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