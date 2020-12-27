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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Afşin-Elbistan kömür işletmesinde göçük

Afşin-Elbistan kömür işletmesinde göçük

Vatandaş konuşma

İş Makinesi Yazılı Açıklama Toprak Kayması 

-Sahadan detay

( KAHRAMANMARAŞ )-Özel bir şirketin bünyesindeki Afşin-Elbistan Linyitleti işletmesinde göçük meydana geldi. KAHRAMANMARAŞ

- Özel bir şirketin bünyesindeki Afşin-Elbistan Linyitleti işletmesinde göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afşin-Elbistan Linyitleti işletmesinde 23.30 da göçük meydana geldi. Şev’lerin kaymasıyla meydana gelen göçükte 8 iş makinesi, kömür kazıcı Bagger ve kömür dökücü Apses toprak altında kaldı. Bir kişinin yaralı çıkarıldığı toprak kayması devam ederken bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Konu hakkında yazılı açıklama yapan Elbistan kaymakamlığı; “Afşin Çoğulhan-Elbistan Kışla Mahalleleri arasında kalan döküm sahasında kısmi bir göçük cereyan etmiş olduğu; herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.” dedi.

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