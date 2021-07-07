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AFRİN - Suriye Mili Ordusu saflarını 1500 yeni askerle güçlendirdi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFRİN - Suriye Mili Ordusu saflarını 1500 yeni askerle güçlendirdi

AFRİN - Suriye Mili Ordusu saflarını 1500 yeni askerle güçlendirdi

- Yemin töreninden detaylar - Eğitimlerini tamamlayan askerlerden detaylar - Askerlerin yürüyüş yapması - Askeri geçit töreni yapılmasıSuriye Mili Ordusu saflarını 1500 yeni askerle güçlendirdiAFRİN (AA) - Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1500 askerini saflarına kattı.Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında yer alan Süleyman Şah Tümeni, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Şeyh Hadid beldesinde, 6 aylık askeri eğitimlerini bitiren 1500 yeni üyesi için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.
Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, SMO Kolordu komutanları ve bölge halkı katıldı.
Düzenlenen mezuniyet töreninde, askeri geçit töreniyle TSK ve SMO askerleri şehitlerinin fotoğrafları taşındı.Süleyman Şah Tümeni saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak.SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

Şehit Yemin Töreni Askeri Eğitim Mezuniyet Mezuniyet Töreni 

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