Afrin şehidinin adını taşıyan kreş 3 dilde eğitim veriyor

( MERSİN ) -- Şehit Musa Özalkan'ın adını taşıyan kreşte minik öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça öğretiliyor MERSİN



- Mersin'in Erdemli İlçesinde, ilçe belediyesi tarafından Afrin şehidinin vasiyetiyle inşa edilen, üç yıldır da hizmet veren Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde minik öğrencilere 3 dilde eğitim veriliyor. Modern bir binada eğitim alan minik öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça öğretiliyor. Öğrenciler ise bu durumdan oldukça memnun. Şehidin adını taşıyan kreşte miniklere sayılardan, renklere varıncaya kadar temel eğitim veriliyor. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak eğitim öğretime devam ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Tollu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kolay yurt edinilmedi. Bizlerin, özgür bir ülkede yaşaması adına, kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk yurdu ve Müslüman yurdu olması adına binlerce şehit verdik, on binlerce gazi verdik. Bunu yakın tarihimizde düşündüğümüzde, her birinin ayrı bir hikâyesi var, özellikle yakın tarihimizde Afrin’de verdiğimiz şehitlerin bir tanesi, Musa Özalkan şehidimizin, Türkiye kamuoyuna yansıyan önemli bir vasiyeti vardı. ‘Ben burada şehit olursam, devletimin bana ödediği tazminatla buradaki çocuklara kreş yaptırın’ diye şehidimizin vasiyeti vardı. Bizde Erdemli Belediyesi olarak, o şehidimizin vasiyetinin yerde kalmaması adına, Erdemlimize de bir kreş yaptık" dedi.

"3 tane yabancı dil öğreniyorlar" Şehidin adını taşıyan kreşte öğrencilere her imkanın sağlandığını, 3 dilde eğitim verildiğini anlatan Başkan Tollu, "Kreşimizin mimarisinden bitimine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön gördüğü prosedürlerin tamamı yerine getirildi ve şu an da kreşimizde onlarca evladımız, 3 tane yabancı dil öğreniyorlar. 3 tane dili ana dilleri gibi çocuklarımıza öğretip, gençlerimizi yarınlara en güzel şekilde en mükemmel şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Aynı zamanda bu ülkenin, Türk ve Müslüman yurdu olarak kalması için canını veren, kanını veren, bedel ödeyen Musa Özalkan şehidimizin de vasiyetinin yerde kalmamasını sağladık. Bundan dolayı hassaten müteşekkiriz. Geleceğin aydınlık Türkiye’sini emanet edeceğimiz gençlerimizi, buralarda en güzel şekilde yarınlara hazırlıyoruz” diye konuştu.

