Afrin'den dönen komandolara Besni'de sevgi seli

-detaylar



( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN



- Suriye’den dönen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli komandoları Besni ilçesinde vatandaşlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Yaklaşık 6 aydır Suriye’de görev yapan ve daha sonra tamamlandıkları görev sonrası Adıyaman’a dönen komandolara Besni ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Törene, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, Besni ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Besni ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Suriye'den gelen komandolar ile görüşen Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet otobüslerde bulunan komandoları selamlayarak, “Sizleri burada sağ salim karşılamaktan dolayı onur ve gurur duydum. Vatanınıza, milletinize, bayrağınıza kavuştunuz. Allah Hepinizden binlerce kez razı olsun. Rabbime şükürler olsun ki hiç birinizin ayağına bir taş değmeden sevdiklerinize kavuştunuz. Hep söylüyoruz, sizlerin sayesinde bizler burada rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Yatağımızda yatarken aklımıza zerre şüphe gelmiyor biliyoruz ki sizin gibi vatan evlatları oralarda bizler için göğsünü siper ediyor. Allah'ın izni ile sizlerin sayesinde Bayrağımız inmeyecek hiç bir zaman da indirilmeyecek ilelebet şanlı bayrağımız dalgalanacak. Hepiniz bizlere hakkınızı helal edin ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz rabbim ayağınıza taş değdirmesin, Allah yardımcınız olsun. Bundan sonra da birçok görevler sizleri bekleyecek, rabbim her türlü düşmandan, hainden, kötülükten korusun. Düşmanımız çok, sevmeyenimiz çok Allah onlara fırsat vermesin, milletimize de göz açıklığı versin. Hepiniz bizim gurur kaynağımızsınız” diye konuştu.

(RK-Lo-Y)

