- Afrin’deki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti



- Suriye’nin Afrin kentinde bomba yükle motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 10’a yükseldi. Suriye’nin Afrin ilçesinde Cindire Caddesi’nde bomba yüklü motosiklet patlamış, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi ağır şekilde yaralanmıştı. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının da 10’a yükseldiği aktarıldı.



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