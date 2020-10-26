Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Afrin’deki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

- Afrin’deki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Patlama sonrası olay yerinden görüntüler

( AFRİN ) AFRİN


- Suriye’nin Afrin kentinde bomba yükle motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 10’a yükseldi. Suriye’nin Afrin ilçesinde Cindire Caddesi’nde bomba yüklü motosiklet patlamış, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi ağır şekilde yaralanmıştı. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının da 10’a yükseldiği aktarıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement