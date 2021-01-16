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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Afrin'deki Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi restore edildi

Afrin'deki Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi restore edildi

Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi'nin restore sonrasında farklı detayları

Restorasyon Çatışma Gesi Sosyal Hayat 

-Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek açıklama
-Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi ışıklandırma

( HATAY ) HATAY

- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan tarihi Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı.Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Ömer Bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi’nin yaşanan yoğun çatışmalardan dolayı yorgun olduğunu, iki etapta restorasyonu tamamladıklarını belirterek “Suriye'nin Afrin bölgesindeki 2 tarihi yapıyı 2019 yılında onarım ve korumaya aldık. Bunlardan bir tanesi Şeyh Hadid bölgesindeki Ömer Bin Hattab Camii, diğeri de Şerran'daki Nebi Huri Türbesi'ydi. Sahada eserleri gördüğümüzde, orada yaşanan yoğun çatışmalardan dolayı iki yapı da yorgundu. Fiziksel anlamda büyük sıkıntıları vardı. Biz bu sıkıntıları önce iki etapta ele aldık. Birinci olarak, yapının taşıyıcı sisteminde yer alan sıkıntıları, taşların arasındaki boşalmış derzleri, harçları tamamlamak suretiyle fiziksel bütünlüğünü sağlamaya yönelikti. İkincisi de orada bir yaşam sürüyordu, orada bulduğumuz imamevi, gasilhane, dükkan gibi sosyal donatıların ihyası ve sosyal hayatın devamını sağlamaya yönelikti. İki etaplı bir çalışma yaptık” dedi.
Çiçek, çalışma sonunda bölge halkının çok büyük takdiriyle karşılaştıklarını belirterek “oraya aynı zamanda elektrik ve su temini de yaptık. Her iki tarihi eserde de elektrik ve suyun mevcut. Restore edilen iki tarihi yapının mart ayında açılışı yapılacak. Biz de yaptığımız bu çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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