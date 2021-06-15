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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Afrin’de patlama : 1 ölü, 4 yaralı

- Afrin’de patlama : 1 ölü, 4 yaralı

patlamadan detay

Hastane Terör Örgütü Sivil Savunma 

-olay yeri

( AFRİN ) AFRİN

- Suriye'nin Kefer Cenne köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken 4 sivil yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kırsalında bulunan Kefer Cenne köyünde bomba yüklü araç patladı. Seyir halindeki aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü YPG/PKK mensuplarının araca bomba yerleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.
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