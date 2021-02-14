- Afrin'de bomla yüklü araç patladı: 4 yaralı

-olay yeri



( AFRİN ) AFRİN



- Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinin merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Park halindeki aracın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve mağazalarda hasar meydana geldi.



loading...