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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Afrin'de bomla yüklü araç patladı: 4 yaralı

- Afrin'de bomla yüklü araç patladı: 4 yaralı

Cinderes'ten detay

Hastane Sivil Savunma 

-olay yeri

( AFRİN ) AFRİN

- Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinin merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Park halindeki aracın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve mağazalarda hasar meydana geldi.
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