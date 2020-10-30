- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı

- Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Suriye'nin Afrin ilçesinin kırsalında bulunan Basouta köyünde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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