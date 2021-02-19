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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Afrika'nın en yüksek binası Mısır’da yükseliyor

- Afrika'nın en yüksek binası Mısır’da yükseliyor

Gökdelenden görüntü

( KAHİRE ) KAHİRE


- Afirka’nın en yüksek binası olması planlanan gökdelen Mısır’da inşa ediliyor. Mısır, çok sayıda gökdelenin yapımını kapsayan Yeni İdari Başkent'in (NAC) inşasını hızlandırdı. Mısır’ın yeni projesi kapsamında inşasına başlanan 385 metre yüksekliğindeki Iconic Tower, tamamlandığında Afrika'nın en yüksek binası olması bekleniyor. Bugüne kadar binanın 300 metresi tamamlandı. Kahire'ye 45 kilometre uzaklıkta merkezi iş alanında bulunan gökdelenin betonarme çalışmaları Nisan ayında tamamlanacak ve cam cephesi Ekim ayında bitirilecek. Gökdelende 40 kat idari amaçlı alanlar için, 30 kat oteller için, diğer katlarsa lüks konut daireleri, eğlence mekanları ve restoranlar için ayrılacak. Binanın yapım işi, Çin Devlet İnşaat Mühendislik Şirketi'nin (CSCEC) sorumluluğunda yürütülüyor.
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