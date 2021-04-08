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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afrika kıtasından göç eden leylekler Sakarya’da mola verdi

Afrika kıtasından göç eden leylekler Sakarya’da mola verdi

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Karya Akalan Belgesel 

-Göçmen leyleklerin grup halinde uçması, tarlaya inmesi ve yiyecek araması

( SAKARYA )- Leyleklerin grup halinde uçuşu ve tarlaya inişi adeta görsel şölen oluşturdu SAKARYA

- Bahar aylarının gelmesiyle Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan leyleklerin bugünkü durağı Sakarya’nın Karasu ilçesi oldu. Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan yüzlerce leylek, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde boş arazilerde mola verdi. Göç esnasında yağmur ve rüzgara yakalanan yüzlerce leylek tarlalara inmek zorunda kaldı. Göçmen leylekleri belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıkarırken tarlalarda hem dinlendi hem de yiyecek aradı. Yüzlerce leyleğin grup halinde uçuşu ve tarlaya inişi ise adeta görsel şölen oluşturdu.
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