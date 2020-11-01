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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Afganistanlı Züleyha İstiklal Marşı'nı okudu

Afganistanlı Züleyha İstiklal Marşı'nı okudu

istiklal marşını okuması

( ERZURUM )-Sığınmacılardan ER-VAK Başkanı Erdal Güzel’e vefa ERZURUM

Mezhep Sığınmacı Sığınmacılar Sığınma İstiklal 


- Erzurum’da yaşayan sığınmacılardan bir grup Er-Vak Başkanı Erdal Güzel’i Vakıf binasında ziyaret ederek, uzun yıllardan beri kendilerine her konuda yardım ve desteklerinden dolayı şükranlarını dile getirdiler. Ziyaret esnasında Erdal Güzel’e çiçek ve plaket sunan sığınmacılar, “baba” olarak gördükleri Güzel’in yardımsever kişiliği ve niyetli tutumuyla her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerini hiçbir zaman zorda bırakmadıklarını ifade ettiler. Ülkelerindeki zor şartlardan dolayı Türkiye’ye geldiklerini söyleyen sığınmacılar bu topraklarda şefkati, kardeşliği ve insanlığı gördüklerini belirtip, Türkiye’yi ve Erzurum’u çok sevdiklerini söylediler. Sığınmacıların bu erdemli davranışlarından dolayı son derece memnun olduğunu ve duygulandığını söyleyen Güzel, köklü bir medeniyetin evladı olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeğe gayret ettiğini ve sığınmacılara kucak açmasının Allah’ın bir lütfu olduğunu ve bu fırsatı iyi değerlendirmeğe gayret ettiğini söyleyerek, sığınmacıların kendisini ata ve baba olarak görmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu ve ömrü yettiğince bu görevi sürdüreceğini belirtti.
Güzel, kapısının ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara her zaman açık olduğunu ifade edip yaklaşımlarında din, mezhep, renk, cinsiyet ve ırk ayrımı göstermediğini vurguladı. Sığınmacıların ziyareti, Güzel’e çiçek sunan 8 yaşındaki Afganistanlı Züleyha’nın İstiklâl Marşını okuması ile son buldu.
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